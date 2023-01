Djuric: «Difficile contro l’Inter, ma prestazione fatta! Peccato per l’inizio»

Amareggiato Milan Djuric dopo la sconfitta del Verona per 1-0 a San Siro contro l’Inter. Ai microfoni ufficiali del club scaligero, l’attaccante ha sottolineato la bontà della prestazione della squadra, tolti però i fatali 10 minuti iniziali.

APPROCCIO SBAGLIATO – Milan Djuric commenta amareggiato la sconfitta del Verona a San Siro: «Sapevamo che era una gara molto difficile, peccato per quei 5-10 minuti iniziali dove abbiamo iniziato male e timorosi. L’Inter ci ha subito segnato, noi poi ci siamo ripresi. La prestazione c’è stata, peccato per il risultato perché il pareggio avrebbe potuto darci più morale. Abbiamo affrontato la gara nel modo giusto e il risultato non deve scalfire il nostro entusiasmo».

Fonte: hellasverona.it