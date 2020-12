Sensi non intende fermarsi: il suo messaggio dopo Inter-Napoli

Stefano Sensi

Stefano Sensi continua a immettere minuti nelle sue gambe. E in Inter-Napoli sale più in cattedra rispetto alle altre presenze stagionali.

INNESCO – Stefano Sensi raccoglie altri 37 minuti di gioco in Inter-Napoli, acquisendo fiducia e sicurezza. Antonio Conte crede moltissimo nel suo numero 12 e, non appena Marcelo Brozovic si è infortunato, non ha avuto dubbi sul sostituto. E l’ingresso di Sensi lascia il segno, perché è da un suo filtrante verticale che parte l’azione che porta al rigore. Ottimi segnali per lui e per i compagni, che sanno bene quale contributo possa apportare il numero 12. Ecco il suo messaggio dopo la partita: “NO-STOP ⚫️🔵🔛 #forzainter #internapoli #seriea”.