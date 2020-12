Conte: “Inter, bisogna diventare più mestieranti! Cambiato qualcosa”

Conte Inter TV

Conte ha analizzato la vittoria per 1-0 in Inter-Napoli, che porta i nerazzurri a -1 dal Milan capolista. Ecco le parole del tecnico nella sua intervista con Inter TV al termine della partita.

GESTITA MALE – Antonio Conte parla a Inter TV dopo Inter-Napoli 1-0: «Sicuramente è stata una vittoria importante, ottenuta contro una squadra come il Napoli che come noi vuole essere protagonista. Sono partite molto tattiche, non è stata una bella partita. Penso che sia stata una partita molto tattica, però va bene: l’abbiamo vinta, vincere queste partite è importante. Adesso dobbiamo continuare, da qui alla sosta di Natale abbiamo altre due partite: contro lo Spezia in casa, poi dobbiamo giocare a Verona. Dobbiamo cercare di mantenere questo trend positivo e continuare a vincere».

SODDISFAZIONE – Conte vede crescita: «Questo sicuramente è un gruppo che, anche se a volte potrebbe non darmelo a vedere, ci tiene e soffre. Secondo me questo è un gruppo che ha sofferto, come ho sofferto tanto io, l’eliminazione dalla Champions League. È un gruppo che sa e che ha voglia di fare, anche nelle difficoltà come oggi. Da questo punto di vista sono molto contento: sono ragazzi puliti, perbene, che hanno voglia di lavorare. Penso che, col passare del tempo, debbano diventare più mestieranti: bisogna essere più scaltri e più furbi, il tempo ci darà anche questo».

PORTA INVIOLATA – Conte commenta il fatto di non aver subito gol: «È stato importante finire, contro una squadra come il Napoli, con zero reti subite e quindi un clean sheet. In questa prima parte di campionato abbiamo fatto tanti gol, ne abbiamo concessi alcuni di troppo. Abbiamo cambiato qualcosina, magari possiamo essere meno spregiudicati e portare meno pressione alta, anche se oggi comunque l’abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo. Cerchiamo di trovare un po’ più equilibrio, essere ermetici da questo punto di vista».