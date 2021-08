Sensi al 100% ad Appiano Gentile: titolarità con l’Inter nel mirino

Stefano Sensi, dopo i numerosi problemi fisici che hanno minato le sue ultime due stagioni all’Inter, sembra essere motivato al massimo per riprendersi il suo posto da titolare a centrocampo. Come dimostrano due foto pubblicate dal giocatore stesso sui suoi canali social.

DI NUOVO IN FORMA – Duro lavoro in preparazione per Stefano Sensi, che vuole mettercela tutta per tornare in forma dopo i numerosi problemi fisici delle ultime due stagioni. Il giocatore ha pubblicato le foto del suo allenamento di oggi ad Appiano Gentile, mostrando tutta la sua voglia di dare il 100% e, perché no, riprendersi il posto da titolare nel centrocampo dell’Inter.

