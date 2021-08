Parma al lavoro in vista dell’Inter: annullata una delle due sedute

In casa Parma prosegue la preparazione precampionato e anche in vista della sfida amichevole di domenica sera (ore 19) contro l’Inter di Simone Inzaghi. Crociati in campo solo la mattina, annullata la seduta di allenamento prevista per il pomeriggio.

VERSO L’INTER – Parma in campo per il terzo giorno a Ponte di Legno, per preparare l’inizio della prossima stagione e la sfida amichevole di domenica sera alle 19 contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una seduta soltanto mattutina per i giocatori allenati dal tecnico Maresca, dopo l’annullamento della seduta di allenamento prevista per il pomeriggio di oggi. Domani alle ore 10 ultima seduta per gli emiliani, prima della sfida di domenica contro i nerazzurri.