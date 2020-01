Sanchez suona la carica, pronto a dare tutto: il suo messaggio

Tramite un post pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Alexis Sanchez ha voluto esprimere tutta la sua gioia e la sua carica per essere tornato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per circa tre mesi.

CARICO – Dopo il brutto infortunio subito a ottobre che lo ha costretto a circa tre mesi di stop, Alexis Sanchez è tornato a giocare dal primo minuto lo scorso martedì, in occasione della sfida di Coppa Italia vinta a San Siro per 4-1 contro il Cagliari. L’attaccante cileno ha disputato una buona prova, ma ancora condizionato dal lungo stop forzato. Con un messaggio sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Sanchez ha voluto esprimere tutta la sua carica e la voglia di tornare al top: “2020, andiamo!”.

SECONDA PARTE DI STAGIONE – In questo 2020, Sanchez sarà sicuramente un’alternativa importante in attacco per Antonio Conte. Ma sarà anche una grande occasione per il cileno di rilanciare la sua carriera. Al momento l’attaccante è in prestito dal Manchester United, ma non è da escludere che, in caso di prestazioni convincenti, l’Inter possa parlare di un eventuale riscatto con il club inglese. Quel che è certo è che è tornato e ha intenzione di dimostrare a tutti le sue capacità.