Eriksen-Inter, Ã¨ fatta! Trovato l’accordo con il Tottenham: la cifra – ESPN

Eriksen-Inter, è fatta! Trovato l'accordo con il Tottenham: la cifra

Stando a quando riporta ESPN, è fatta per il trasferimento di Christian Eriksen all’Inter. I nerazzurri e il Tottenham avrebbero trovato l’accordo per 17 milioni di euro. Ore caldissime per il mercato nerazzurro

ACCORDO – Christian Eriksen è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Dopo aver convinto il danese, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Tottenham per la cifra del cartellino. La richiesta iniziale degli Spurs era di 20 milioni di euro: stando a ESPN, i due club hanno trovato l’accordo a 17 milioni di euro. Ore caldissime: il danese è sempre più vicino a raggiungere Antonio Conte e a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

LA TRATTATIVA – I nerazzurri hanno decisamente accelerato nelle ultime ore. Ieri Piero Ausilio è volato a Londra per intensificare la trattativa, oggi l’agente di Eriksen è sbarcato a Milano. L’Inter si è tuffata con prepotenza nelle ultime ore sul giocatore in scadenza di contratto a giugno, decidendo di fare all-in su un giocatore ambito da mezza Europa per il mercato estivo. Antonio Conte ha chiesto a gran voce il centrocampista: complicatasi la pista Arturo Vidal, anche a causa dell’esonero di Ernetso Valverde, Marotta e Ausilio hanno puntato tutto su Eriksen. Il giocatore ha accettato negli scorsi giorni l’offerta di contratto, la resistenza del Tottenham sembra ora essere stata abbattuta.

