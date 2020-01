Biraghi: “Inter, maglia pesante da portare. La mia prima maglietta…”

Intervistato da “Inter TV”, tra i vari temi trattati il terzino sisnistro Cristiano Biraghi ha parlato della sua prima maglietta indossata da professionista. Ecco alcune anticipazioni della sua intervista in onda alle 21.30 di questa sera, fornite dal profilo Twitter ufficiale della società nerazzurra.

INIZIO – I ricordi sono importanti e quelli di Cristiano Biraghi come calciatore portano alla sua prima maglia indossata da professionista. Si parla del lontano 2010-2011, una maglia davvero importante quella di quella stagione, dal momento che la squadra poteva sfoggiare le patch per le vittorie di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. In un’estratto dell’intervista a Inter TV che andrà in onda questa sera, l’esterno nerazzurro ha parlato in questo modo di quella maglia indossata, che è anche la prima da professionista: «Questa maglietta è la maglietta del mio inizio, ma non solo all’Inter, proprio dell’inizio della mia carriera. Con questa uscivo dal settore giovanile, è la mia prima maglia in una prima squadra, al di là che sia quella dell’Inter. È stata l’inizio del mio percorso, molto importante e molto pesante da portare».