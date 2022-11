FOTO – Onana, Mondiale in vista! Il portiere dell’Inter pronto al suo debutto

Giovedì 24 novembre, alle ore 11 italiane, il Camerun di André Onana debutterà nel Mondiale in Qatar. Il portiere dell’Inter, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha mostrato tutta la sua voglia di iniziare.

MONDIALE IN VISTA – La nave dell’Inter è arrivata in Qatar. Questa la foto pubblicata oggi dai canali social della società per omaggiare i nerazzurri impegnati al Mondiale. La risposta di André Onana non si è fatta attendere, con tre emoji. “Terra in vista” per il portiere camerunese, che giovedì 24 novembre alle ore 11 italiane sarà in campo nella prima sfida contro la Svizzera.

Questo il post dell’estremo difensore nerazzurro su Twitter.