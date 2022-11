Iliev ancora presente in nazionale: quarta presenza per il talento dell’Inter

Prosegue il percorso di crescita di Nikola Iliev, uno dei maggiori talenti della Primavera dell’Inter. Quarta presenza per lui nella Nazionale Maggiore della Bulgaria, dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo dell’amichevole contro il Lussemburgo.

CRESCITA – Il percorso di crescita di Nikola Iliev prosegue anche attraverso la nazionale. Dopo le otto reti in quattordici partite stagionali con l’Inter Primavera tra Campionato e UEFA Youth League, il talento bulgaro ha messo a segno la quarta presenza oggi con la sua rappresentativa, dopo essere sceso in campo due volte in Nations League (contro Gibilterra – all’esordio – e Macedonia del Nord) e nell’amichevole contro Cipro. Oggi, invece, è arrivata la presenza nell’amichevole pareggiata per 0-0 contro il Lussemburgo, Iliev è entrato in campo al 62′, prendendo anche un cartellino giallo nel finale della partita.