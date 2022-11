Italia, tre su quattro dell’Inter titolari contro l’Austria: le scelte di Mancini

Questa sera alle 20.45 andrà in scena l’amichevole tra Italia e Austria, a Vienna. Sono da poco uscite le formazioni ufficiali, con Roberto Mancini che punta su tre giocatori dell’Inter dal primo minuto.

TRE SU QUATTRO – Saranno tre i giocatori dell’Inter in campo dal primo minuto questa sera in Austria-Italia. Roberto Mancini, infatti, schiera titolari Francesco Acerbi in difesa, Federico Dimarco sulla fascia sinistra e Nicolò Barella a centrocampo. Solo panchina dall’inizio invece per Alessandro Bastoni, al suo posto a completare la difesa ci saranno Leonardo Bonucci e Federico Gatti.