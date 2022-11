Lukaku, permanenza all’Inter in dubbio? Mondiale col Belgio può aiutare!

Romelu Lukaku è ancora infortunato ma rientrerà in campo, presumibilmente, per la terza partita del Belgio a Qatar 2022. Il belga spera di far bene in Nazionale anche in ottica Inter: c’è un riscatto da conquistare

OBIETTIVO – Romelu Lukaku è stato l’assente di lusso della prima parte di stagione dell’Inter. Gli infortuni hanno tenuto lontano “Big Rom” dal campo e si comincia a rumoreggiare di un possibile addio definitivo ai nerazzurri alla fine della stagione. Il belga, che ha voluto fortemente tornare a Milano dopo la deludente annata al Chelsea, può sfruttare il Mondiale col Belgio per mettere le basi ad un eventuale ritorno in nerazzurro anche per la prossima stagione. Ad oggi, infatti, non vi è certezza della permanenza: il prestito dal Chelsea non ha vincoli di riscatto. I due club, a giugno, dovranno ritrattare per il prolungamento del prestito o per l’acquisto a titolo definitivo. Ed un Mondiale ad alto livello, con una seconda parte di stagione di livello, potrebbero far pendere la bilancia dal lato della conferma. Tocca a Lukaku, quindi, sfruttare l’occasione: appuntamento alla sfida con la Croazia.