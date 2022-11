Mondiale, sconfitto il Qatar: 0-2 Ecuador! Valencia e Orsato protagonisti

Il Mondiale in Qatar ha avuto ufficialmente inizio con la prima partita, valevole per il Girone A, ovvero Qatar-Ecuador (avversarie dell’Olanda di Dumfries e de Vrij). La squadra di casa parte malissimo e perde 0-2 la partita d’esordio all’Al Bayt Stadium. Anche un po’ di Italia in campo con l’arbitro Orsato

ESORDIO – Il Mondiale in Qatar ha alzato il sipario. Alle 17.00 all’Al Bayt Stadium è andata in scena la sfida tra Qatar ed Ecuador, valevole per il Girone A. Parte malissimo la squadra di casa che va sotto dopo appena 4′ dal fischio d’inizio: Enner Valencia va a segno di testa approfittando di un goffo intervento del portiere qatariota, Al Sheeb. Orsato, con l’ausilio del VAR, annulla la rete per fuorigioco di Estrada. Al 14′ tornano protagonisti Valencia e Orsato: dribbling dell’attaccante che viene atterrato in area sempre dal portiere del Qatar, Orsato non ha dubbi e fischia calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Valencia che mette così a segno il primo gol ufficiale dei Mondiali 2022. Al 31′ l’Ecuador trova il raddoppio sempre con Valencia che con un preciso colpo di testa insacca alla destra di Al Sheeb. Nel secondo tempo l’Ecuador rallenta ma il Qatar non ha la forza di tentare una rimonta. La sfida termina 0-2 per l’Ecuador che in attesa di Senegal-Olanda, in programma lunedì alle 17.00, si piazza in testa al Girone.