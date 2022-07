Mkhitaryan: «Orgoglioso di vestire la maglia dell’Inter, non vedo l’ora!»

Mkhitaryan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro dopo aver posato in sala trofei (vedi articolo), ha commentato in breve con un post pubblicato sui social.

IN SALA TROFEI – Henrikh Mkhitaryan è pronto per questa sua nuova avventura in nerazzurro. Il centrocampista in sala trofei commenta così in breve: «Le parole non possono descrivere quanto mi sento orgoglioso in questo momento, non vedo l’ora di iniziare la stagione! Forza Inter».

Di seguito il post pubblicato sui social dal centrocampista armeno.