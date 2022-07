FOTO – Mkhitaryan in posa in sala trofei. L’Inter: «Scopre un posto speciale!»

Mkhitaryan firma il suo nuovo contratto con l’Inter e direttamente dalla sede nerazzurra si mette in posa davanti la sala trofei.

IN SALA TROFEI – Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter, e subito dopo la firma sul contratto il nuovo centrocampista nerazzurro si è messo in posa davanti la sala trofei nerazzurra per la classica foto di rito. L’Inter commenta: «Sta scoprendo un posto speciale!».

Di seguito il post pubblicato dal club su Twitter.