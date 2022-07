Mkhitaryan: «Felice di giocare per l’Inter! Djorkaeff era il mio idolo»

Mkhitaryan ha dato inizio alla sua avventura all’Inter (QUI per l’ufficialità). Il centrocampista armeno ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Inter TV. Di seguito le sue dichiarazioni

NUOVA ESPERIENZA – Henrikh Mkhitaryan parla da nuovo giocatore dell’Inter: «Sono molto felice, mi sento molto bene. Sono contento di essere un nuovo giocatore dell’Inter, non vedo l’ora di iniziare a giocare con i compagni e di vestire questa maglia. Mi è sempre piaciuto giocare contro di loro, adesso non vedo l’ora giocare qui e segnare con questa maglia. Primo armeno in Serie A e ora il primo dell’Inter? È stato sempre un sogno giocare nei campionati più forti al mondo e sono contento di giocare per tre anni in Italia e ora vestirò la maglia nerazzurra. Mi sento molto orgoglioso perché ci sono bambini che guardano me e vogliono lo stesso, spero di essere un esempio per loro. Youri Djorkaeff – giocatore francese con origini armene -, è stato uno dei miei idoli, lo seguivo da piccolo. È stato un giocatore eccezionale all’Inter e lasciando un segno nella storia di questo club».

OBIETTIVI – Mkhitaryan ringrazia il mister e i tifosi per il sostegno e promette di vincere: «Con mister Simone Inzaghi abbiamo parlato un po’, dobbiamo lavorare insieme e devo dimostrare di essere qui per giocare e aiutare la squadra, alla fine la cosa più importante è vincere insieme. Ringrazio i tifosi per il sostegno che hanno mostrato, voglio dire loro che li aspetto allo stadio per vincere lo scudetto».