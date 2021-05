Lukaku non smette di coccolare e godersi lo Scudetto vinto con l’Inter

Romelu Lukaku è tra i giocatori dell’Inter più scatenati nei festeggiamenti per lo Scudetto vinto. E non smette di coccolare la coppa ricevuta oggi dopo il 5-1 all’Udinese.

CAMPIONE – Romelu Lukaku sente molto suo questo Scudetto vinto con l’Inter. Non solo per i 24 gol in campionato. Ma anche, e soprattutto, perché si tratta di un titolo vinto con la forza del gruppo, remando tutti verso lo stesso obiettivo. Ed è in fondo il primo vero titolo nella carriera del belga, quello in cui ha avuto un ruolo più decisivo. E dopo la vittoria sull’Udinese non riesce a smettere di godersi la coppa, come si vede dal suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)