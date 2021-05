Lukaku si supera con l’Inter: per lo Scudetto basta un gol in più

Romelu Lukaku firma il gol del 5-1 finale di Inter-Udinese. Il belga sale così a 24 reti in Serie A e 30 in stagione. Compiendo un passo in avanti e quattro indietro. Ma alzando al cielo lo Scudetto numero diciannove.

MACCHINA DA GOL – Romelu Lukaku è uno dei volti principali dello Scudetto numero diciannove dell’Inter. Il belga ha trascinato i compagni alla vittoria finale con 24 reti, alcune bellissime e pesantissime (come quella nel derby di ritorno), altre ininfluenti e di qualità rivedibile, come quella di oggi. 24 gol in campionato significa che Lukaku è riuscito a migliorare di un gol il suo record al primo anno in Italia, giocando lo stesso numero di gare (36). Sono invece quattro in meno le reti a livello stagionale (30 contro 34). Poco male, considerando che si tratta comunque della seconda miglior stagione di sempre, a livello realizzativo, per il 9 nerazzurro, che ha pure alzato al cielo lo Scudetto con questo bottino.