Lukaku, altro messaggio social all’Inter? Una storia infinita

La storia tra Romelu Lukaku e l’Inter sembra essere infinita. Il giocatore belga ha rotto il silenzio negli ultimi giorni, su Instagram continua a mandare messaggi facili da interpretare.

FIDUCIA – Romelu Lukaku su Instagram poco fa ha pubblicato una stories. In sottofondo una canzone in riferimento a ciò che sta accadendo nella sua carriera, che recita: «Non fidarti di nessuno». L’addio all’Inter, le voci sui rapporti deteriorati con la dirigenza e il definitivo no al suo ritorno. Lukaku non conosce pace, anche il Chelsea lo snobba e vince nelle amichevoli americane di questa stagione. Non poteva finire in maniera peggiore l’amore, forse finto, tra l’attaccante e il mondo nerazzurro.