Lukaku, che feeling con i giovani. Auguri Bastoni-Esposito, lui rilancia

Lukaku, in questo primo stralcio di stagione con la maglia dell’Inter, ha dimostrato grande leadership, oltre alle qualità tecniche e fisiche. In particolare, colpisce il suo rapporto con i giovani talenti nerazzurri Esposito e Bastoni. Legame evidente anche nel giorno del suo compleanno

AUGURI GIOVANI – Romelu Lukaku compie oggi 27 anni e non sono mancati gli auguri di diversi compagni. Colpisce per l’ennesima volta il rapporto con i maggiori talenti nerazzurri, segno di grande umiltà e leadership. “Auguri Frerò” il messaggio di Sebastiano Esposito tramite Instagram; “Happy Birthday Big Rom” quello di Alessandro Bastoni. Entrambi rilasciati dalla punta ex Manchester United nelle sue stories.