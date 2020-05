Gravina: “Decreto Rilancio? Fondamentale per Serie A e calcio italiano”

Gravina ha commentato il nuovo Decreto Rilancio che contiene diversi aspetti importanti per il calcio italiano e la Serie A. Il Presidente della FIGC sottolinea l’importanza delle nuove decisioni politiche assunte dal Governo. Di seguito le sue dichiarazioni

PASSAGGIO FONDAMENTALE – Gabriele Gravina commenta il nuovo Decreto Rilancio e l’impatto sulla Serie A: «Un passaggio fondamentale per tutto il calcio italiano. Con l’adozione di questi importanti provvedimenti, per i quali ringrazio il premier Conte, l’intero Esecutivo e in particolare i ministri Spadafora e Gualtieri, possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia. Come tutti gli altri settori produttivi e occupazioni del nostro Paese, il calcio italiano sta pagando un costo altissimo a causa del Coronavirus. Grazie al lavoro svolto di concerto con le istituzioni, confidando in una graduale ripresa, stiamo gettando le basi per impedire che diventi un’emorragia insanabile».