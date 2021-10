Lautaro Martinez: «Vittoria da grande squadra!». Arriva la risposta di Icardi

Lautaro Martinez ha realizzato il rigore che ha permesso all’Inter di ottenere i tre punti contro il Sassuolo. Su Instagram, l’attaccante argentino ha esaltato la vittoria dei nerazzurri. Nei commenti anche l’ex bomber nerazzurro Icardi.

ARGENTINI – Dopo un primo tempo da dimenticare come per tutti i suoi compagni, nella ripresa Lautaro Martinez si è trasformato (qui le pagelle). Quando l’arbitro ha assegnato il calcio di rigore all’Inter, El Toro ha posizionato la palla sul dischetto e l’ha infilata in rete con grande personalità. I nerazzurri lasciano lo stadio con i tre punti in tasca e l’attaccante argentino scrive queste parole su Instagram: “Un’altra vittoria da grande squadra. Continuiamo, avanti +3”. Ad accompagnare il messaggio, l’immagine della sua esultanza dopo il gol decisivo. Tra i commenti spunta quello dell’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi: “Buena cumpa!”. I due sono evidentemente rimasti in ottimi rapporti dopo la loro esperienza insieme a Milano. Di seguito il post dal suo account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez