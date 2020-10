Lautaro Martinez, complimenti speciali per Lukaku! Il suo messaggio

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Dopo la vittoria del premio come miglior giocatore dell’Europa League (vedi articolo), per Romelu Lukaku sono arrivati i complimenti del compagno di squadra e reparto Lautaro Martinez

COMPLIMENTI – Una grande coppia non solo in campo, ma anche fuori. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno portato l’Inter lo scorso anno a giocarsi la finale dell’Europa League e proprio il belga è stato nominato oggi il miglior giocatore della competizione. L’argentino non ha perso l’occasione per congratularsi con lui, attraverso un messaggio sul suo profilo ufficiale “Instagram”. “Complimenti per il premio come MVP dell’Europa League 2019-2020”, queste le sue parole per il compagno di squadra e di reparto.