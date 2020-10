Lukaku miglior giocatore dell’Europa League! Inter scelta fra tre opzioni

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Atalanta-Inter

Lukaku ha vinto il premio di miglior giocatore dell’Europa League 2019-2020. L’attaccante dell’Inter è riuscito a prevalere e ha avuto il riconoscimento pochi istanti fa, in occasione del sorteggio. Ecco chi ha battuto.

IL MIGLIORE – Romelu Lukaku è il miglior giocatore dell’Europa League 2019-2020. Battuti Éver Banega del Siviglia e Bruno Fernandes del Manchester United, che erano gli altri due in corsa per il premio. La giuria era composta dagli allenatori di tutti i club (quarantotto) che hanno partecipato alla fase a gironi della scorsa edizione, con cinquantacinque giornalisti del gruppo ESM (European Sports Media). Gli allenatori non potevano votare per i giocatori delle proprie squadre (l’Inter non era coinvolta essendo entrata ai sedicesimi). Per Lukaku arriva quindi un riconoscimento dopo la sfortunata deviazione in finale.