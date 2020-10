Asamoah, trasferimento dell’ultimo minuto? Dal Ghana sicuri: ecco dove

Secondo quanto riporta il maggior sito web sportivo del Ghana, Kickgh.com, Kwadwo Asamoah sarebbe in procinto di lasciare l’Inter. L’esterno sinistro della squadra di Antonio Conte potrebbe infatti presto trasferirsi in Inghilterra, al Reading.

IN PARTENZA – Sembra essere al termine l’avventura di Kwadwo Asamoah all’Inter. L’esterno ghanese, sparito dai radar da ormai circa un anno a causa di ripetuti problemi fisici, sarebbe infatti in procinto di trasferirsi in Inghilterra. Il Reading è la squadra più interessata a lui e, secondo le notizie che arrivano dal Ghana, l’affare sarebbe a buon punto, con il giocatore che avrebbe anche dato l’assenso alla trattativa.