Julio Cesar: “22 maggio il ricordo più bello. Ecco la mia parata preferita”

Julio César

Julio Cesar interagisce coi tifosi dell’Inter, e ripercorre alcuni dei suoi migliori momenti in nerazzurro.

MILANO – Oggi Julio Cesar è stato ospite dell’Inter, e attraverso i social network ha portato i tifosi nerazzurri a visitare virtualmente la sede. Poi, si è intrattenuto con loro, rispondendo ad alcune domande. La prima riguarda la città dove ha vissuto per sette anni: «Ho tanti bei ricordi di Milano. Però il cibo italiano mi piace troppo: la pasta, il risotto…».

TRIPLETE – Se si parla invece del momento preferito vissuto all’Inter, Julio Cesar non ha dubbi: «Il ricordo più bello? Il 22 maggio 2010 quando abbiamo vinto la Champions League a Madrid. E’ stata veramente una delle più belle giornate della mia vita».

SEMIFINALE – E anche la parata più bella di Julio Cesar appartiene all’anno del Triplete: «La parata della vita? Sicuramente quella su Messi! Ho fatto tante parate, però quella su Messi al Camp Nou, in semifinale di Champions League, è stata bellissima. Anche per il giocatore che ha tirato».

UNDICI METRI – In carriera Julio Cesar ha parato anche diversi rigori. Nei ricordi dei tifosi dell’Inter rimarrà indelebile quello bloccato contro Ronaldinho, nel derby di ritorno della stagione 2009/10. Tuttavia, elegge come suo preferito un penalty neutralizzato con la Nazionale: «Ne ho parati un bel po’. Però secondo me nel Mondiale di Brasile 2014 contro il Cile agli ottavi di finale è stato veramente un momento bellissimo per me».