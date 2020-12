Di Gennaro: “L’Inter non vuole il bel gioco. Ad Eriksen direi di andare…”

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli e gli equilibri della lotta scudetto, ai microfoni di “TMW Radio”

CINISMO – L’Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale, al cospetto di un Napoli ridotto in dieci uomini dopo l’espulsione di Lorenzo Insigne al 72′. Antonio Di Gennaro, ai microfoni di “TMW Radio”, ha commentato così il successo dei nerazzurri: “Il calcio è questo. Il Napoli è stato più pericoloso anche in dieci uomini, e l’Inter si è messa a cinque in difesa addirittura. Significa che il risultato, e l’obiettivo scudetto, sono primari per Antonio Conte. Eriksen e Milik? Sono due profili in uscita. Suggerirei alla Fiorentina di andarli a prendere. O anche uno come Emerson Palmieri. Juventus? I nuovi arrivati non hanno ancora la forza di chi c’era prima. Roma e Milan? Oggi vedo l’Inter con più chances di tutti, in prospettiva.“