Inter-Spezia, ci siamo! A San Siro tutto pronto (con un ritorno)

A San Siro è quasi tutto pronto per Inter-Spezia, attesissimo primo incontro casalingo per Lukaku e compagni. Il terreno è in perfette condizioni (vedi articolo) mentre sugli spalti tra pochissimo inizieranno ad affluire i primi tifosi. Parte il conto alla rovescia

MANCA POCO! – San Siro sta per animarsi in vista di Inter-Spezia, attesissimo esordio casalingo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla prima vittoriosa trasferta a Lecce. Le emozioni non mancheranno con il ritorno di Romelu Lukaku dopo un anno di assenza, la conferma di Milan Skriniar e un tifo che sarà sicuramente assordante.

