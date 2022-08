Bologna-Inter Primavera, pagelle: Botis (5) regala un gol, Zanotti (7) di un altro livello

Bologna-Inter Primavera termina 2-1 (vedi tabellino). Non buona la prima per i campioni d’Italia in carica guidati da Chivu. Trasferta in salita dopo l’errore di Botis in porta. Bene il capitano Zanotti. Di seguito le pagelle di Bologna-Inter di Primavera 1

NIKOLAOS BOTIS 5 – La brutta respinta centrale diventa un assist per l’1-0 di Paananen. Va meglio nelle successive due occasioni da gol per il Bologna ma senza riuscire a negare il raddoppio. Il peggiore.

Bologna-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 7 – Facilità di corsa e spinta imbarazzanti rispetto ai suoi coetanei. Assolutamente di un altro livello. Manca solo di precisione ma dopo il lungo stop per infortunio è comprensibile. Fascia di capitano più che meritata. Il migliore.

TOMMASO GUERCIO 6 – Non ruba l’occhio ma garantisce pulizia nella giocata da dietro e presenza in marcatura. Da rivedere insieme al resto del reparto difensivo in occasione del 2-1 rossoblù.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6.5 – Il “ritorno” in Primavera 1 dopo l’esperienza in Prima Squadra sa essere traumatico. Si vede pochissimo ma anche gli attaccanti del Bologna.

GIACOMO STABILE 6 – Chivu lo schiera largo a sinistra, quasi a voler tentare una trasformazione tattica simile alla sua. L’impegno per fare il compitino non manca, le caratteristiche da esterno basso forse sì. Esce stremato.

– Dal 73′ LUCA DI MAGGIO 6 – Alla fine gioca quasi mezz’ora ma quando la partita non (ri)parte più. Voto politico.

Bologna-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

SIMONE BONAVITA 5.5 – Debutto non di certo fortunato. Esce per infortunio poco prima del 45′.

– Dal 44′ SILAS ANDERSEN 6.5 – Migliora il pressing e la presenza dell’Inter nella metà campo avversaria. Può ambire a un ruolo da protagonista in questa squadra.

ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Si incarica dei corner ma non li sfrutta al meglio. Paradossalmente sulla mediana meglio in costruzione che in copertura.

– Dal 46′ ISSIAKA KAMATÉ 6.5 – Il primo pallone toccato, dopo appena un minuto dall’ingresso in campo, è la prima vera occasione da gol dell’Inter. Può cambiare la partita ma non riesce a dare continuità alla sua prestazione.

JACOPO MARTINI 6 – Si inizia a far notare nella ripresa, con una bella conclusione. Esce infortunato in pieno recupero, lasciando l’Inter addirittura in nove contro undici (vedi Iliev, ndr).

VALENTIN CARBONI 6.5 – Si muove molto ma senza incidere come potrebbe. Mezzo voto in più perché segna di rapina dopo l’errore grottesco della difesa rossoblù. Opportunista.

– Dal 65′ DENNIS CURATOLO 6.5 – Attaccante puro rispetto al trequartista italo-argentino. Aumenta la pericolosità nerazzurra negli ultimi sedici metri ma senza trovare la via del gol.

NIKOLA ILIEV 6 – Pericoloso da fermo su punizione, meno ispirato palla al piede. Talmente stanco da uscire anzitempo dal campo lasciando l’Inter in inferiorità numerica nel recupero. Probabilmente ci si aspettava un esordio stagionale all’altezza del suo talento e così non è.

Bologna-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

JAN ZUBEREK 6.5 – Si fa ammonire e fa ammonire il suo marcatore, entrambe le volte alla prima occasione buona. Molto meglio spalle alla porta che in area di rigore. La manovra offensiva passa dai suoi movimenti e dalle sue sportellate.

– Dal 65′ AMADOU SARR 6 – Non fa mancare fisicità all’attacco dell’Inter nel finale ma un po’ di cattiveria sì.

Il voto dalla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5.5 – Non una bocciatura ma va sottolineato che l’Inter fatica a entrare in partita nel primo tempo. I primi cambi, anche obbligati, migliorano la situazione finché non arriva il raddoppio che chiude troppo presto la partita. Non è soddisfatto della prestazione dei suoi e si sente. Certo, il caldo e la forma fisica non ancora ottimale aiutano solo a peggiorare la situazione.