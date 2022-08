Inter-Spezia, San Siro in perfette condizioni! Inzaghi sceglie Dimarco – Sky

Inter-Spezia è la partita in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24 -, Inzaghi punta su Dimarco dal 1′

CONDIZIONI DEL CAMPO – Inter-Spezia è la prima partita in casa per la squadra di Simone Inzaghi. Matteo Barzaghi fa il punto sulle condizioni del campo e sul ritorno di Romelu Lukaku: «Campo in perfette condizioni, grandi emozioni a San Siro perché torna Lukaku nel suo stadio. Ha fatto tanto per arrivarci e tiene in particolar modo a questo rientro. Con lo Spezia sarà una partita importante per dare continuità alla vittoria di Lecce, l’atmosfera sarà caldissima poiché si viaggia verso il tutto esaurito. C’è uno Spezia contro che è un avversario forte, anche se Verde non ci sarà».

DUE RIENTRI – L’Inter contro i liguri ritroverà Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries dal 1′: «Inzaghi intanto ha fatto le sue scelte: rientrano Bastoni e Dumfries dal 1′ mentre il titolare a sinistra sarà Dimarco al posto di Gosens. In porta Handanovic, in difesa con Bastoni presenti Skriniar e de Vrij, a centrocampo il confermatissimo trio Barella, Brozovic, Calhanoglu, in attacco Lukaku e Lautaro Martinez».