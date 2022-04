Inter-Roma, Bastoni: «Come gladiatori, ora pronti alla prossima battaglia!»

Bastoni esalta lo spirito dell’Inter che ha sconfitto la Roma con un rotondo 3-1 a San Siro. Questo il messaggio del difensore sui propri canali social.

TRE PUNTI – Alessandro Bastoni è entrato nel secondo tempo al posto di un ottimo Federico Dimarco (vedi articolo) e ha preso parte alla netta vittoria dell’Inter contro la Roma a San Siro. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 in un match dominato davanti ai propri tifosi e il giovane difensore ha espresso la propria opinione sul match attraverso i propri social: “Abbiamo lottato come gladiatori e abbiamo vinto davanti al nostro pubblico. Ora pronti alla prossima battaglia”. Gli uomini di Simone Inzaghi sono pronti a lottare fino all’ultimo centimetro in questo finale di stagione. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni