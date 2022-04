Dimarco sui tre punti di Inter-Roma: «Una vittoria che volevamo, avanti!»

Dimarco tra i più positivi nel successo dell’Inter sulla Roma (qui le pagelle). Sui propri social, il giovane difensore non nasconde la soddisfazione per questi tre punti raccolti a San Siro.

CHE PARTITA! – Federico Dimarco è partito titolare in Inter-Roma al posto di Alessandro Bastoni, poi subentrato nel finale di partita. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno demolito i giallorossi a San Siro e il giovane difensore mancino è stato uno dei migliori in campo, soprattutto in fase di costruzione con la sua grande qualità tecnica. Sui social, arriva il commento del classe ’97: “Una vittoria che volevamo! Avanti”. Altri tre punti fondamentali in vista del finale di stagione. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Una vittoria che volevamo! Avanti 🖤💙 pic.twitter.com/HX7U0U0Gaf — Federico Dimarco (@FDimarco) April 23, 2022

Fonte: Twitter – Federico Dimarco