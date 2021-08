Inter-Genoa, Bastoni al settimo cielo: «Grande inizio! Contento per i tifosi»

Bastoni è stato autore di una prestazione autorevole nel netto successo dell’Inter contro il Genoa. Il difensore mancino, su Instagram, si è detto entusiasta per questo avvio e per il ritorno dei tifosi allo stadio.

RIPARTENZA – Alessandro Bastoni non fa più notizia, ormai le sue prestazioni maiuscole sono all’ordine del giorno. Il match tra Inter e Genoa, vinto dai nerazzurri con un netto 4-0 (vedi tabellino), non fa altro che confermare la crescita esponenziale del difensore italiano. Su Instagram, Bastoni ha espresso la sua felicità per questo debutto vincente in campionato e per essere tornato a sentire i tifosi a San Siro: “Il modo migliore per ripartire! Contento di aver ritrovato il nostro pubblico”. I primi tre punti e il calore del pubblico a suggellare questo successo, non poteva andare meglio di così per gli uomini di Simone Inzaghi. Di seguito il post dall’account Instagram di Bastoni.

