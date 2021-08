Calhanoglu: «Dal primo giorno all’Inter subito bene! Grazie a tutti»

Anche Calhanoglu si è fermato a parlare con Inter TV al termine dell’esordio stagionale contro il Genoa. Ecco le sue parole nell’immediato post partita del match del Meazza.

IL PROTAGONISTA – Hakan Calhanoglu parla dopo Inter-Genoa su Inter TV: «Ero tranquillo ieri notte, abbiamo fatto divertire i tifosi. Siamo contenti che abbiamo preso i tre punti. Il gol? Ce ne sono altri belli, ma anche quello di oggi va bene. Voglio continuare così, ringrazio tutti. Anche i nostri tifosi hanno urlato il mio nome ed è bello. Grazie anche ai miei compagni, mi sento bene dai primi giorni. Hanno fatto tutte le cose facili per me e si è visto oggi. È una nuova stagione per me, abbiamo lavorato quarantacinque giorni per oggi e vogliamo continuare così. Lavoriamo bene col mister e lo staff, poi alla fine vediamo. Un messaggio per i tifosi? Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi, vogliamo dare il massimo. Forza Inter!»