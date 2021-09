Inter-Bologna, tutto pronto a San Siro: le prime immagini

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Bologna, sfida valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A in programma alle ore 18.00. Dallo stadio San Siro arrivano le prime immagini, pubblicate dall’account Twitter ufficiale della società nerazzurra.

TUTTO PRONTO – “Eccoci a San Siro“, con queste parole l’account Twitter ufficiale della società nerazzurra scalda l’attesa in vista di Inter-Bologna. Con tanto di immagine dall’interno dello stadio, come riportato sotto.

CALCIO D’INIZIO – Tutto pronto dunque per la sfida in programma alle ore 18.00 a San Siro e valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A. L’attesa è quasi finita, manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Bologna!