Castrovilli fuori nel primo tempo di Genoa-Fiorentina: dubbio per l’Inter

Castrovilli è uscito anzitempo durante la sfida tra Genoa-Fiorentina, in corso ora. Il centrocampista campione d’Europa ha subito un brutto colpo al costato dopo aver sbattuto violentemente contro il palo. Da valutare in vista dell’Inter martedì.



FORFAIT − Tegola per la Fiorentina che dopo 25 minuti di gioco è stata costretta a richiamare in panchina Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola ha subito un brutto colpo allo sterno dopo aver sbattuto con violenza contro il palo della porta avversaria. Castrovilli si è fiondato su una palla messa in mezza da un compagno e sullo slancio ha impattato contro il montante della porta del Genoa. Al suo posto, dentro Alfred Duncan. In vista di ulteriori visite mediche, Castrovilli a oggi è in dubbio per la prossima sfida contro l’Inter di martedì 21 (ore 20.45). Previsti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista.