Lamouchi: «Inter e Milan meritavano di più in Champions League»

Sabri Lamouchi, ex giocatore nerazzurro, ha parlato su TMW della prima giornata di Champions League con qualche battuta sulle gare di Inter, Milan e Juventus

CHAMPIONS LEAGUE − Queste le parole di Lamouchi sulle italiane in Europa: «Le italiane in Champions League? I dettagli fanno la differenza. Inter e Milan meritavano di più. Iniziare la Champions con una sconfitta non è bello, potrebbe avere qualche ripercussione. È andata bene invece alla Juventus, potrebbe aver dato un segnale per riprendere il cammino». In Italia, il centrocampista francese ha giocato con le maglie di Parma, Inter e Genoa. Con i nerazzurri, ha disputato una sola stagione, la 2003/04 totalizzando complessivamente 26 presenze tra tutte le competizioni.