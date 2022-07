Haller stop obbligato per un tumore, Onana vicino: «Sii forte fratello»

Sebastien Haller, da poco nuovo giocatore del Borussia Dortmund, dovrà momentaneamente dire stop al calcio per un tumore ai testicoli. È arrivata anche la vicinanza dell’amico ed ex compagno all’Ajax, Andrè Onana

FORZA HALLER − Il mondo del calcio si stringe attorno ad Haller. L’attaccante ivoriano, da poco al Borussia Dortmund, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli. Dunque dovrà momentaneamente fermarsi per procedere alle cure. L’amico ed ex compagno all’Ajax, André Onana, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al ragazzo. Il portiere, oggi in forza all’Inter, ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio chiaro e speranzoso: «Sii forte fratello».