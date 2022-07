Bremer, la Juventus incontra Cairo fiduciosa. Contatto Inter possibile − Sky

Giornata di incontri per Cairo con Inter e Juventus per Bremer. I bianconeri hanno fiducia ma l’Inter ci prova fino alla fine. Oggi possibile giornata decisiva

DERBY − Luca Cilli, da Sky Sport, aggiorna sulla situazione Bremer. Bianconeri avanti sull’Inter: «Juventus in vantaggio sull’Inter per Bremer grazie all’incasso dei soldi da de Ligt. Proposta di 40 milioni più offerta al rialzo a Bremer. L’Inter ha rilanciato: 30 milioni di basse fissa più il cartellino di Casadei valutato 7,5 con diritto di ricompra. L’asta ovviamente fa bene al Torino per quello che è stato l’MVP dell’ultima stagione di Serie A. Oggi a breve il Torino incontrerà la Juventus ma non è da escludere un contatto con l’Inter. Prossime ore fondamentali per capire il futuro del brasiliano».