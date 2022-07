Bremer si complica e il PSG non rilancia per Skriniar: gli scenari Inter − SM

La pista Bremer si è complicata improvvisamente dopo mesi di trattative con l’inserimento fortissimo della Juventus. L’Inter ha pronto un piano B, occhio a Skriniar

PIANO B − Claudio Raimondi, da Sport Mediaset, illustra la soluzione in casa Inter se non dovesse arrivare Bremer: «Tutto fermo per Milan Skriniar, il PSG non rilancia l’offerta di 60 milioni di euro. L’Inter potrebbe decidere di ritirarlo dal mercato in caso di non arrivo di Gleison Bremer. C’è una bozza di rinnovo anche perché non convincono le alternative: Demiral e Milenkovic. Il piano B è cedere Andrea Pinamonti ma manca l’offerta di 20 milioni, potrebbe uscire a meno. Alexis Sanchez pesa tanto, 11 lordi l’anno. Deve uscire per far respirare le casse nerazzurre».