Achraf Hakimi contiene i festeggiamenti e si concentra sul successivo passo dell’Inter. Ecco le sue vittorie dopo lo 0-1 di Bologna.

STEP BY STEP – Achraf Hakimi esulta dopo la vittoria di Bologna. Stavolta non per uno, anzi due, gol come nella gara di andata. Lo 0-1 contro i rossoblu porta l’Inter a +8 in classifica, prima del recupero di mercoledì contro il Sassuolo. E l’esterno marocchino mette nel mirino gli obiettivi successivi della squadra. Ecco il suo messaggio dopo la vittoria allo stadio Renato Dall’Ara: “Un altro passo! Continuiamo così @inter”.