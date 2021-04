Vignato: «Inter prima? Le grandi squadre sfruttano le occasioni»

Vignato è entrato al 69′ di Bologna-Inter ma, a differenza dell’andata, non è riuscito a fare gol. L’attaccante italo-brasiliano, a Sky Sport, dà un suo giudizio sulla capolista.

PRIMI PERCHÉ CINICI – Questo il commento di Emanuel Vignato su Bologna-Inter a Sky Sport: «È stata una partita giocata alla pari, purtroppo ci è mancato solo il gol. Le grandi squadre sanno sfruttare meglio le occasioni, anche per questo sono primi in classifica. Noi giochiamo ogni partita per vincere, a fine campionato vedremo dove saremo in classifica. Personalmente il mio obiettivo rimane quello di trovare continuità e giocare il più possibile».

Fonte: BolognaFC.it