Ranocchia: «Si gioca insieme, si soffre insieme, si vince insieme!»

Andrea Ranocchia si conferma un fondamentale tassello dello spogliatoio dell’Inter. Ecco le sue parole dopo la fondamentale vittoria di Bologna.

LA FORZA DEL GRUPPO – Andrea Ranocchia conferma in poche parole perché il suo peso è ancora rilevante nello spogliatoio dell’Inter. Il numero 13 sostituisce Stefan de Vrij nella difesa che affronta (e vince) il Bologna. Una buona prova per l’italiano, che alla fine si unisce ai compagni nei festeggiamenti. Il centrale esalta il gruppo nerazzurro, la vera forza che supera per valore la somma degli individui. Ecco le sue parole: «Si gioca insieme, si soffre insieme, si vince insieme! Forza Inter!».