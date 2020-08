Hakimi fa festa per Inter-Shakhtar Donetsk: testa al...

Hakimi fa festa per Inter-Shakhtar Donetsk: testa al nerazzurro!

Condividi questo articolo

Dopo la roboante vittoria per 5-0 in Inter-Shakhtar Donetsk (QUI il report), è arrivata subito la reazione di Achraf Hakimi. L’esterno destro che dalla prossima stagione sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro, infatti, ha festeggiato la vittoria dei suoi futuri compagni attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale”.

TESTA AL NERAZZURRO – Pensa già alla sua futura squadra Achraf Hakimi. L’esterno destro prelevato dal Real Madrid, infatti, ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale “Instagram” per festeggiare la vittoria in Inter-Shakhtar Donetsk. “Let’s go”, queste le parole del giocatore, già perfettamente calato nel mondo nerazzurro. E chissà che non si ritroverà a giocare la Supercoppa Europea…