Bastoni: “Inter, quante cose sono cambiate: siamo in finale! Cresciuto…”

Alessandro Bastoni, in un’intervista doppia con Nicolò Barella (vedi QUI) dopo di Inter-Shakhtar Donetsk terminata con il punteggio di 5-0 (QUI il report), ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato

CAMBIAMENTO – Alessandro Bastoni dopo Inter-Shakhtar Donetsk su Sky ha espresso tutta la sua soddisfazione sottolineando quante cose siano cambiate rispetto la scorsa stagione: «Non mi aspettavo di giocare così tanto, sono fortunato di far parte in un grande gruppo. Oltre che compagni sono anche amici. Sono cresciuto tanto, ho ancora tanto da fare, sono contento di essere qui. Stiamo lavorando tanto sull’aspetto difensivo: sull’impostare il gioco ci siamo però sulla fase difensiva ho tanto da imparare. Il fatto di aver preso un solo gol nelle ultime sei è un dato che fa capire quanto questa squadra stia crescendo. Quando scendo in campo mi diverso, vengo da una realtà come Parma e in un anno sono cambiate tante cose perché tra pochi giorni giocherò una finale europea!».