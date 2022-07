FOTO – Gosens suona la carica e fa rimbalzare i dubbi sulla condizione

Robin Gosens è tra i punti interrogativi in vista della prossima stagione, dal momento che da lui dipenderanno le sorti della fascia sinistra dell’Inter, rimasta orfana di Ivan Perisic. Il tedesco, intanto, suona la carica attraverso i suoi canali social.

VOGLIA DI FARE – Robin Gosens non dà (giustamente) ascolto alle voci sulla sua condizione fisica e, anzi, fa subito capire quali siano le sue intenzioni fin da subito. L’esterno tedesco, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, suona la carica per le prossime sfide. “Duro lavoro e impegno!” questo il suo messaggio, ben chiaro. Anche per i più dubbiosi.