Vecino alla Lazio, fissate le visite mediche: tutto fatto da gennaio

Dopo aver lasciato l’Inter in seguito alla scadenza del suo contratto, Matias Vecino continuerà a giocare in Serie A. Alla Lazio, nello specifico, come riporta Alfredo Pedullà. Una trattativa che si protrae già da gennaio.

NUOVO CAPITOLO – Matias Vecino si prepara a vestire la maglia della Lazio. Accordo totale tra società e giocatore, come riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale. Le visite mediche sono previste per il fine settimana, prima della firma su un triennale da due milioni a stagione. Una trattativa già impostata da gennaio, quando il centrocampista e l’Inter avevano ormai già deciso di non proseguire insieme una volta terminato il contratto a fine stagione.

Fonte – Alfredopedulla.com