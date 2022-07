Inter, tra poco allenamento con la Pro Sesto e sabato Lione: 3 si scaldano

L’Inter, dopo la sconfitta in amichevole con il Lens, si appresta a sfidare oggi la Pro Sesto in un allenamento congiunto in programma ad Appiano Gentile alle ore 18.30 (QUI tutte le informazioni). Inzaghi avrà modo di far giocare tutti e magari testare le condizioni di Skriniar

SGAMBATA – L’Inter alle 18.30 sarà impegnato nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto. Il gruppo di Simone Inzaghi poi sabato alle ore 20.30 affronterà il ben più impegnativo Lione nell’amichevole in programma al “Manuzzi” di Cesena. Milan Skriniar, al centro di diversi rumors di mercato (QUI le ultime), finora non è mai sceso in campo perché in fase di recupero da un infortunio subito in Nazionale. Non è escluso che lo slovacco possa fare qualche minuto con la Pro Sesto, in attesa poi del test con il Lione che potrebbe vederlo presente. L’altro acciaccato è Robin Gosens che allo stesso modo del compagno slovacco ha messo nel mirino l’amichevole di sabato sera. In vista del Lione filtra ottimismo anche riguardo le condizioni di Roberto Gagliardini: il centrocampista è pronto a rientrare.