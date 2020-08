Godin post pericolo scampato: “Inter, contava solo vincere! Abbiamo vinto”

Godin è stato suo malgrado protagonista in negativo, peraltro dopo un ottima prestazione difensiva, con il rigore che poteva costare l’1-1 in Inter-Getafe. Il difensore uruguayano, attraverso Twitter, ha festeggiato la vittoria valsa i quarti di Europa League.

BENE NONOSTANTE LA MANO – Un rigore causato per Diego Godin, ma per fortuna Jorge Molina ha calciato a lato. Il difensore ha postato su Twitter dopo Inter-Getafe: “Contento per il passaggio ai quarti di finale e del gran lavoro della squadra quando contava solo vincere e abbiamo vinto!!! Andiamo avanti!”