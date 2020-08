Allegri rassicura tifosi della Juventus sul suo futuro (post-Conte) all’Inter – SI

Allegri sta per terminare il suo (abbondante) anno sabbatico e spera di trovare al più presto una nuova panchina. E soprattutto un progetto ambizioso. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato all’Inter per sostituire Conte ma – come raccolto da “Sportitalia” – la situazione dell’ex Juventus sembra essere diversa. Dove andrà?

RIFIUTO CATEGORICO – Vacanze a Forte dei Marmi (LU) e solite voci di mercato dagli ambienti VIP. E che VIP! L’ultima riguarda il tecnico Massimiliano Allegri, che torna a far parlare di sé in attesa di iniziare un nuovo progetto. L’ex tecnico bianconero avrebbe rassicurato (e assicurato ad) alcuni tifosi della Juventus, preoccupati del suo possibile approdo in nerazzurro. A loro avrebbe confidato che non accetterebbe mai la panchina dell’Inter. Qualora gli venisse proposta, ovviamente. Dichiarazione di facciata o meno, visto il rapporto con Beppe Marotta, oltre al precedente passato milanista. Va ricordato che l’ipotesi Allegri all’Inter è tornata di moda solo nei giorni. Quelli in cui si è parlato del possibile addio di Antonio Conte alla panchina nerazzurra dopo una sola stagione. Scenario al momento congelato finché l’Inter sarà impegnata in Europa League. E comunque – sbilanciandoci – difficilmente credibile anche successivamente. Il fatto che il vacanziero Allegri sia protagonista di determinate “notizie” sicuramente fa riflettere… O no? E c’era davvero bisogno di questa “indiscrezione” estiva?